البليدة.. أمن دائرة موزاية يسجل 113 قضية خلال 3 اشهر

سجلت مصالح أمن موزاية بولاية البليدة خلال ثلاث اشهر مارس، أفريل وماي 113 قضية.

تم معالجة 90 قضية منها اي بنسبة 81 بالمائة.

تم من خلالها تقديم 116 شخص الى العدالة، صدر في حق 54 شخص أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

حيث توزعت أهم القضايا في السرقة بالكسر تم تسجيل 15 قضية ومعالجة 09 منها.

وسرقة هاتف نقال تم تسجيل 21 قضية ومعالجة 14 منها.

حيث تم تسجيل ومعالجة 15 قضيةالمخدرات تورط فيها 20 شخص.

10 أمر إيداع، 3استدعاء مباشر، 04 حبس غير نافذ، حجز 89 قرص مخدر.

وتم تسجيل 54 قضية ضرب وجرح العمديين تورط فيها 57 شخص.

10 أمر إيداع ،7 استدعاء مباشر، 2 رقابة قضائية .