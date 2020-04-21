البليدة: أمن وادي العلايق يوقف عصابة زرعت الرعب وسط السكان 

تمكنت مصالح امن وادي العلايق من توقيف 5 اشخاص زروعو الرعب بمدينة وادي العلايق الواقعة شمال غرب البليدة وحجز اسلحة البيضاء.

عملية القبض على المشتبه فيهم بإثارة الشعب والرعب في نفوس المواطنين جاءت على اثر مكالمة، مفاده وقوع شجار بين مجموعة من الاشخاص.

الأشخاص كانوا مدججين بالاسلحة البيضاء على مستوى احد الاحياء السكنية، و ذلك في حدود الساعة الثالثة والنصف مساءا.

وفور وصول قوات الشرطة القضائية لعين المكان قامت برمي الاسلحة البيضاءو قطعة من الكيف المعالج و لاذوا بالفرار.

وأسفرت العمليو من توقيف المجموعة بداخل احد البساتين و البالغ عددهم ثلاثة اشخاص احدهم كانت تبدو عليه اثار جروح و كدمات.

مع حجز الاسلحة البيضاء المتمثلة في سيفين و سكينين، كما تم ايقاف شخصين اخرين على متن دراجة نارية تورطا في الشجار ليتم تقديمهم امام العدالة