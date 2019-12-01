البليدة.. أم تفقد جنينها بسبب طعنات الأب

أقدم زوج يبلغ من العمر 21 سنة، وبكل وحشية على قتل جنينه في بطن أمّه، البالغة من العمر 19 سنة.

وقام “الأب الوحش” بطعن زوجته الحامل في شهرها الثامن بواسطة سيف من الحجم الكبير سبع مرات دون رحمة.

مما أدى إلى وفاة الجنين وإصابة الأم بجروح خطيرة ونزيف حاد، فيما فر المتهم إلى وجهة مجهولة تاركا زوجته تسبح في بركة من الدماء تصارع الموت.

وتم نقل الأم من طرف أعوان الحماية المدنية على وجه السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرنس فانون لتلقي العلاج اللازم.

وحسب مصدر طبي لـ”نهار أولاين”، الضحية أجريت لها عمليتين جراحيتين، حيث تم إدخالها غرفة الإنعاش وأنّ حالتها خطيرة وغير مستقرة.

ومن جهتها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لأولاديعيش، بولاية البليدة، قامت بالتنقل لعين المكان وفتحت تحقيقًا معمقًا لتحديد السبب الحقيقي لإقدام المتهم على طعن زوجته والعمل على توقيفه.