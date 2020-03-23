البليدة: إجبارية إعلام وحضور مصالح الأمن لجميع مراسيم دفن الموتى

أمرت مصالح ولاية البليدة بإجبارية حضور مصالح الأمن إبتداء من اليوم الاثنين لجميع مراسيم دفن الموتى.

وجاء في تعليمة من ذات المصالح إلى جميع رؤساء البلديات والدوائر بالولاية بالتدابير الوقائية الجديدة لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وأكدت التعليمة على إجبارية إعلام المصالح الأمنية المختصة اقليميا عند منح الرخص الخاصة بدفن الموتى لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة.

كما شددت التعليمة على ضرورة لفت انتباه عائلة الشخص المتوفي باجبارية اعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا بمكان ووقت الدفن.

وذلك بغرض تمكينهم من حضور مراسيم الدفن، وفقا لذات المصادر.

وللإشارة فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوضع ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الكلي لمدة 10 أيام مع إمكانية التجديد.