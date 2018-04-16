البليدة.. إجلاء 10 أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار ببن خليل

تمكنت مصالح الحماية المدنية من انقاذ 10 عمال كانوا عالقين في سطح مستودع مستثمرة فلاحية ببلدية بن خليل بالبليدة.

وعلق الفلاحين بعد ارتفع منسوب المياه بالمستثمرة أكثر من 2 متر وعلى مساحة تفوق 900 متر مربع،

حيث تم إنقاذ العمال من طرف فرقة الغطاسين باستعمال زورقين مطاطيين للدخول والوصول إلى العمال

بالإضافة إلى فرقة التدخل باستعمال الوسائل الخاصة لإنقاذهم وإعادتهم إلى مكان آمن.

ودامت العملية 5 ساعات كاملة وفحص العمال العشرة من بينهم 3 أفارقة من طرف طبيب الحماية المدنية،

وهذا للتأكد من سلامتهم دون تسجيل أية خسائر بشرية،فيما سيتم تحديد الخسائر المادية التي سببتها المياه من طرف المصالح المختصة.