البليدة : إحالة 12 تلميذا على المجلس التأديبي بسبب إعتدائهم على مشرفة تربوية

تم إحالة 12 تلميذا في منطقة أولا يعيش بالبليدة على المجلس التأديبي بسبب اعتدائهم على مشرفة تربوية احتفالا بنهاية السنة الدراسية.

وجاء هذا الإجراء عقب الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك لمجموعة من التلاميذ يرشقون مشرفة تربوية بالفرينة.

كما أظهر الفيديو المتداول لتلاميذ بمتوسطة الامير عبد القادر يرشقون المشرفة بمادة الفرينة والبيض، في الطريق العام علما أنها حامل.

وعقب هذا الفعل المشين ستسلط مديرية التربية للولاية عقوبات قاسية جراء ضرب وإهانة المشرفة الحامل أثناء خروجها من المدرسة والتنكيل بها وتصويرها.

حيث صرحت غنيمة آيت ابراهيم مديرة التربية للبليدة لا يمكن تقبل مثل هذه التصرفات التي مست موظفة بالمؤسسة التربوية

وايضا لتحسيس وتوعية التلاميذ من مثل هذه الأفعال، أين سيتم أخد الإجراءات اللازمة في حق 12 تلميذا ورد الإعتبار للموظفة .