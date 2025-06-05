البليدة: إحباط محاولة تهريب 169 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب والمخدرات من إحباط محاولة تهريب 169 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل سقف شاحنة.

العملية جاءت في إطار التنسيق الميداني بين مصالح الجمارك وأفراد الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية الأولى. أين تم حجز الوسيلة المستعملة وتوقيف المتورط، مع تحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

وحسب المديرية العامة للجمارك، فإن هذه العملية تعكس نجاعة العمل المشترك في مكافحة تهريب المخدرات.

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