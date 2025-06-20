البليدة.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 8 أشخاص

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد يعيش من إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر، وتوقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و42 سنة كانوا بصدد التحضير للعملية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات دقيقة مكنت من توقيف العقل المدبر وباقي أفراد الشبكة.

وتحت إشراف النيابة المختصة، نفذ تفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي، ما أسفر عن حجز قارب صيد بحري مجهز بكامل الوسائل، وبندقية صيد بحرية مزودة بخطاطيف. بالإضافة لثلاثة أضواء كاشفة بحرية. وكذلك وثائق رسمية خاصة بالملاحة البحرية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وتهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة، مع تعريض حياة أشخاص للخطر.