البليدة.. إخماد حريق بحمام ملوان

سجلت مصالح الحماية المدنية، نشوب حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى حمام ملوان باتجاه سيدى سرحان منطقة بوطبال، بولاية البليدة.

وأوضحت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، أن وحدة حمام ملوان تدخلت بالتدعيم بكل من وحدة بوقرة، بوعينان، صومعة، الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، من أجل اخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى حمام ملوان باتجاه سيدى سرحان منطقة بوطبال.

حيث تمّ تسخير لهذه العملية 14 شاحنة من مختلف الأحجام، 58 عونا بمختلف الرتب.

