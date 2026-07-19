البليدة: إخماد حريق بمستودع داخل مصنع للحفاظات ببوعينان

نجحت فرق الحماية المدنية لولاية البليدة، في السيطرة وإخماد حريق شب، صبيحة اليوم الأحد، داخل مستودع تابع لمصنع خاص بصناعة الحفاظات، متواجد بالمنطقة الصناعية لبلدية ودائرة بوعينان، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تلقت بلاغاً بالحادث لتتدخل ميدانياً في حدود الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً. حيث تمكنت وحدات الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب. ومنع انتشاره إلى باقي أجنحة المصنع أو المنشآت الصناعية المجاورة.

ولإنجاح هذه العملية والتحكم السريع في الحريق، سخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات مادية معتبرة تمثلت في 5 شاحنات إطفاء. بالإضافة إلى شاحنة واحدة ذات سلم ميكانيكي مخصصة للحرائق المرتفعة، وسيارة إسعاف واحدة (01) لضمان التغطية الصحية في عين المكان.