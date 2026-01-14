إعــــلانات
أخبار الجزائر

البليدة: إخماد حريق مهول بمؤسسة إنتاج وتحويل الزجاج بالأربعاء

بقلم أمينة داودي
البليدة: إخماد حريق مهول بمؤسسة إنتاج وتحويل الزجاج بالأربعاء
  • 218
  • 0

تمكنت مصالح الحماية المدنية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، من إخماد حريق مهول اندلع داخل مؤسسة إنتاج و تحويل الزجاج بدائرة الأربعاء ولاية البليدة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإنه وتبعا لعملية إخماد حريق داخل مؤسسة إنتاج و تحويل الزجاج إثر تسرب مادة الزجاج على مستوى فرن صهر الزجاج. تم توقيف تسرّب المادة الأولية ،دون تسجيل أي خسائر بشرية ، عملية التبريد و الحراسة متواصلة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 19سا 20د. من أجل تسرب المادة الأولية لصناعة الزجاج، ببلدية و دائرة الأربعاء، بالبليدة.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/b1sON
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer