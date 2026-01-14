البليدة: إخماد حريق مهول بمؤسسة إنتاج وتحويل الزجاج بالأربعاء

تمكنت مصالح الحماية المدنية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، من إخماد حريق مهول اندلع داخل مؤسسة إنتاج و تحويل الزجاج بدائرة الأربعاء ولاية البليدة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإنه وتبعا لعملية إخماد حريق داخل مؤسسة إنتاج و تحويل الزجاج إثر تسرب مادة الزجاج على مستوى فرن صهر الزجاج. تم توقيف تسرّب المادة الأولية ،دون تسجيل أي خسائر بشرية ، عملية التبريد و الحراسة متواصلة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 19سا 20د. من أجل تسرب المادة الأولية لصناعة الزجاج، ببلدية و دائرة الأربعاء، بالبليدة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور