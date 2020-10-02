البليدة .. إخماد عدة حرائق والعمليات متواصلة في مناطق أخرى بالاطلس البليدي

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة منذ صباح اليوم اندلاع عدة حرائق على مستوى غابات الأطلس البليدي.

وتم تدخل كل من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بالبليدة وكل من الوحدة الرئيسية والوحدات الثانوية التالية موزاية، أولاديعيش، وادي العلايق، بوعينان، بوقرة والأربعاء ووحدات القطاع التالية شفة، باب الجزائر، بوعرفة، الصومعة وحمام ملوان بالتنسيق مع مصالح الغابات.

حيث تم التدخل بالقصطل والجلالطة طريق الشريعة بلدية البليدة وتم اخماد الحريق نهائيا.

وبـ 07 شهداء بمنطقة سيدي المدني بلدية شفة تم أخمد الحريق نهائيا، وتبرانت بلدية بوعرفة بوخروف وبوسردينة بادية حمام ملوان وسيدي المهدي بادية الصومعة تم ايضا أخمد الحريق نهائيا.

فيما ما تزال عملية الإخماد متواصلة بجبال بلدية عين الرمانة وسيدي سرحان بلدية بوعينان وتحامولت بادية بوقرة.