البليدة: إخماد 6 حرائق ومواصلة السيطرة على حريق بالشريفية ومخزن الأدوية

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، 6 حرائق في جبال الأطلس البليدي على مستوى عدة مناطق.

ويتعلق الأمر بوادي الأبرار بلدية الشريعة، فروخة بلدية الصومعة، الشريفية بلدية الصومعة، سيدي علي بوناب بلدية الأربعاء، بلدية عين الرمانة

كما نشب حريق في غابة الزاوش بلدية أولاد يعيش- حسب بيان ذات المصالح-.

وتم إخماد كل الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي غابات الأطلس البليدي، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

ولا تزال نجدات الحماية المدنية تجابه الحرائق، ويتعلق الأمر بحريق منطقة الشريفية ببلدية الصومعة، وحريق مخزن للأدوية بمنطقة الزاوية الجديدة بلدية بني تامو.