البليدة: إرهابي تائب يقتل جاره بأولاديعيش

المتهم تم توقيفه في نفس اليوم

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لامن دائرة اولاديعيش بالبليدة بعد ساعات فقط من وقوع جريمة قتل راح ضحيتها كهل يدعى” ع.ر “يبلغ من العمر 42 سنة ،كان بطلها ارهابي تائب يبلغ من العمر 56 سنة هو جار الضحية الساكن بحي 1000 مسكن ببلدية اولاديعيش.

وحسب ذات المصدر فان المشتبه فيه كان على خلاف بسيط مع الضحية ، حيث كان الضحية برفقة المشتبه فيه ليلة الحادثة بالحي يتبادلان الحديث حتى ساعات فجر الثلاثاء ، اين توجها الى العمارة.

اين دخل الضحية المنزله رفقة المتهم الذي دفعه بقوة داخل الشقة وقام بطعنة على مستوى الرقبة ، حيث فرا الجاني بعدها تاركا ضحية يصارع الموت وسط بركة من الدماء.

وعلى اثرها تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة أولاديعيش من أجل نقل جثةالضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فانتز فانون.

وبعد ساعات من التحقيق من طرف عناصر الشرطة تم التعرف على المتهم وهو جار الضحية، اين تم توقيفه وإقتياده الى مقر الأمن قبل تقديمه إلى العدالة.