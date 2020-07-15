البليدة: إستئناف نشاط تجاري بسوق القصاب

اصدر والي ولاية البليدة كمال النويصر قرار رقم 1065 الصادر بتاريخ اليوم 15 / 07/ 2020 المتضمن ترخيص باعادة فتح واستئناف نشاط تجاري على مستوى سوق الشهيد محمد قصاب بلدية البليدة.

والذي يعتبر أكبر سوق بالولاية بعد غلق دام 10 ايام، الوالي امر باتخاذ كل الاجراءات الوقائية الصارمة مع احترام بروتوكول الصحي والوقائي.

والمتمثل في فتح عدد من المدخل والمخارح واحترام دفتر شروط الخاص بالسوق، مع استعمال جهاز قياس حراري عند الدخول، رسم مسلك وخطوط التباعد للزبائن مع فرض وضع كمامات للتجار وزبائن.

وضع ممسحات مطهرة خاصة بالاحذية عند مداخل المحلات التجارية والسوق ، استعمال مواد التعقيم وتطهير خاصة باليدين.

بالإضافة إلى منع وحظر زبائن من تجريب ملابس داخل محل، إجبار الزبون عند قياس الاحذية إستعمال كيس بلاستيكي وتخلص منه في سلة المهملات.