البليدة: إستلام أربعة مدرجات هبوط حوامات وطائرات إخماد الحرائق

أنهت مديرية الأشغال العمومية بولاية البليدة أشغال إنجاز أربعة مدرجات. خاصة بهبوط الطائرات والحوامات المشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات.

وقال رئيس مصلحة تطوير الهياكل القاعدية، محمد عادل شلابي، في تصريح “لوأج”، أنه في إطار التدابير الخاصة بمكافحة حرائق الغابات تم إنجاز أربعة مدرجات خاصة بهبوط الطائرات. و الحوامات المشاركة في عمليات إخماد الحرائق. موزعة عبر جبال سلسلة الأطلس البليدي تم وضعها مؤخرا حيز الخدمة.

وأشار شلابي، إلة أن هذه المدرجات الجديدة تتوزع في كل من بلدية واد جر (غرب) و منطقة “العيساوية” بنواحي جبال حمام ملوان (شرق). و منطقة “تالازيت” ببوعرفة و “الحوض” بأعالي الشريعة. كما تم إنجاز أحواض مائية بمحاذاة هذه المدرجات تبلغ سعة كل منها 12000 متر مكعب قصد تزويدها بالمياه وضمان سرعة تدخلها عند نشوب الحرائق. بالمناطق التي تتميز بتضاريس جبلية تعيق تقدم شاحنات الإطفاء.

وفي نفس الجهود الرامية للحد من خسائر حرائق الغابات وضمان سرعة التدخل الفوري. أشار المكلف بمهام محافظة الغابات، محمد مقدم.إلى تجنيد 24 فرقة متنقلة تقوم بدوريات مراقبة على مدار اليوم عبر المساحات الغابية لاسيما تلك المصنفة كنقاط سوداء.

وقد قامت محافظة الغابات هذه السنة بفتح 14.5 كلم من المسالك الغابية في إطار ميزانية الولاية. و إعادة تهيئة 20 كلم أخرى في انتظار استلام 46 كلم من المسالك الغابية. التي استفادت من أشغال إعادة التهيئة.