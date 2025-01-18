البليدة: إستمرار عمليات البحث عن غريق مجهول الهوية بوادي بشفة

تواصل فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية بولاية البليدة جهودها في البحث عن غريق مجهول الهوية جرفته السيول في بلدية شفة تحديداً بأحد الأودية ورغم مرور أكثر من أربع ساعات على بدء العملية إلا أن الغريق لم يعثر عليه حتى الآن مع إستمرار فرق الإنقاذ في العمل.

وقد واجه رجال الحماية المدنية صعوبات كبيرة أثناء عملية البحث خاصة مع انعدام الرؤية خلال ساعات الليل مما أعاق عمليات الغطس والتمشيط الدقيق لمجرى الوادي ورغم هذه التحديات تواصل الفرق جهودها مستخدمة وسائل الإضاءة والمعدات المتاحة لمحاولة العثور على المفقود.