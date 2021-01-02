عاجل

البليدة: إسعاف 31 شخص بمنطقة الشريعة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البليدة: إسعاف 31 شخص بمنطقة الشريعة
بقلم عباس عادل

سجلت مديرية التغطية الأمنية والصحية التابعة للحماية المدنية لولاية البليدة التي تم تنصيبها صباح اليوم بمنطقة الشريعة إسعاف 31 شخص.

وحسب المكلف بالإعلام تم إلى غاية الساعة 22 و00د تغطية كل من:

منطقة وادي الأبرار بالطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة

تباينت بالطريق الوطني رقم 49 الرابط بين بوعينان والشريعة

ساحة التزلج بوسط بلدية الشريعة

في حين تدخلت ذات المصالح لإسعاف 31 شخص نذكر منهم:

6 أشخاص  انحرفت مركباتهم.

إمرأتين حامل تعرضتا لهبوط في درجة الحرارة.

بالإضافة إلى 23 شخص تعرضوا للسقوط وهبوط درجات الحرارة ووعكات صحية.

كما تم تقديم يد العون لعشرات المركبات تعرضت للانزلاق و الانحراف عن المسار.

وقامت مصالح الحماية المدنية من مرافقة آخر المركبات ورفع التغطية الصحية والأمنية بمنطقة الشريعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942964

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com