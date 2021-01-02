البليدة: إسعاف 31 شخص بمنطقة الشريعة

سجلت مديرية التغطية الأمنية والصحية التابعة للحماية المدنية لولاية البليدة التي تم تنصيبها صباح اليوم بمنطقة الشريعة إسعاف 31 شخص.

وحسب المكلف بالإعلام تم إلى غاية الساعة 22 و00د تغطية كل من:

منطقة وادي الأبرار بالطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة

تباينت بالطريق الوطني رقم 49 الرابط بين بوعينان والشريعة

ساحة التزلج بوسط بلدية الشريعة

في حين تدخلت ذات المصالح لإسعاف 31 شخص نذكر منهم:

6 أشخاص انحرفت مركباتهم.

إمرأتين حامل تعرضتا لهبوط في درجة الحرارة.

بالإضافة إلى 23 شخص تعرضوا للسقوط وهبوط درجات الحرارة ووعكات صحية.

كما تم تقديم يد العون لعشرات المركبات تعرضت للانزلاق و الانحراف عن المسار.

وقامت مصالح الحماية المدنية من مرافقة آخر المركبات ورفع التغطية الصحية والأمنية بمنطقة الشريعة.