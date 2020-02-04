البليدة.. إصابة إمرأة في حريق بمنزلين بالعربي التبسي

تسبب حريق شب في منزلين بالبليدة في إصابة إمرأة بحروق من الدرجة الثالثة.

تدخل كل من المركز المتقدم لباب الجزائر والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة على الساعة 22 سا و37د من أجل الحريق بشارع زرارقة موسى حي العربي التبسي وسط المدينة .

وتم تسخير سيارتي إسعاف و4 شاحنات إطفاء، و تم إنقاذ صاحبة المنزل الأول وإجلاؤها مباشرة نحو مستشفى فرانتز فانون بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة وإصابتها بحالة فقدان للوعي مع محاولة إسعافها والتمكن من المحافظة على استقرار وظائفها الحيوية.

وفي نفس الوقت تمت مباشرة عملية إخماد الحريق الذي شب بمنزلين أرضيين من العهد الاستعماري، حيث تم محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره نحو البنايات المجاورة و العملية ماتزال متواصلة.