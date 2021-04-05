البليدة: إصابة شخصين خلال انحراف شاحنة ذات مقطورة عن مسارها

تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية شفة في حادث مرور على مستوى الطريق السيار الرابط بين وادي العلايق تجاه شفة .

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية البليدة، فقد وقع الحادث اثر انحراف شاحنة ذات مقطورة عن مسارها.

وخلف الحادث إصابة راكبين اثنين الأول على مستوى الرأس والثاني في حالة صدمة، تم إسعافهما وإجلاؤهما نحو مستشفى فرانتز فانون.

وأفاد بيان الحماية أن الشاحنة لا تشكل خطرا على الطريق من الجانبين، مع تسجيل إزدحام مروري بسبب توقف الفضوليين فقط.

وتتواجد مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني في عين المكان، من أجل حماية مكان الحادث وتسهيل حركة المرور.