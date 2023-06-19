البليدة: إصابة طفلين بحروق خطيرة بعد سقوط كابل خط السكة الحديدية

تسبب سقوط كابل السكك الحديدية بحي خزرونة في البليدة، في إصابة طفلين بحروق خطيرة اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطفلين قاما باللعب بخيط الكهربائي مما أدى إلى تكهربهما بالحي الفوضوي منطقة خزرونة بالبليدة.

من جهتها مصالح الحماية المدنية بالبليدة نقلت الطفلين إلى مستشفى الدويرة. كما أن حركة القطارات متوقف تماما من العفرون باتجاه العاصمة بسبب سقوط الكابل بفعل قوة الرياح التي وصلت إلى 80كلم في ساعة