البليدة.. إصابة 11 شخصا بإختناق جراء حريق بمحل تجاري

أصيب 11 شخصا بصعوبة في التنفس من جراء استشاق دخان حريق نشب على مستوى محل تجاري ( مخبزة و حلويات ) بحي 18 فيفري بلدية و دائرة البليدة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 07سا32د ، من اجل اخماد حريق محل تجاري ( مخبزة و حلويات ). بالطابق الأرضي لبناية(ط +05)، ثم امتد الحريق لمحل بيع الماكولات بالطابق الاول، بحي 18 فيفري بلدية و دائرة البليدة.

وأشار المصدر نفسه، أن الحريق خلف إصابة 11 شخص بصعوبة في التنفس من جراء استشاق دخان الحريق. تم إخماد الحريق ومنع انتشاره وإسعاف الضحايا، ثم تم نقلهم الى المستشفى المحلي.