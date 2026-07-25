البليدة: إصابة 3 أشخاص إثر حريق شب بورشة لصناعة الفحم

أصيب 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى، صباح اليوم السبت، إثر حريق نشب داخل ورشة لصناعة الفحم بالحي الفوضوي خزرونة، التابع لبلدية بني مراد بولاية البليدة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن الوحدة الرئيسية تدخلت في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحاً. لإخماد النيران التي اندلعت بقسم الإنتاج داخل الورشة.

وتمكنت الفرق الميدانية من السيطرة على الحريق والحد من انتشاره إلى باقي أجزاء الورشة.

وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة بعين المكان، قبل إجلائهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.