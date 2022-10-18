البليدة: إصابة 7 أشخاص في انفجار الغاز بمنزل في بوفاريك

تسبب إنفجار الغاز في منزل داخل عمارة ببلدية بوفاريك، ولاية البليدة. في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة منهم 4 في حالة خطيرة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوفاريك بالتدعيم من الوحدة الرئيسة للحماية المدنية لولاية البليدة على الساعة 06و53د من أجل حادث إنفجار لغاز المدينة بعمارة R+4 بحي البساتين.

الإنفجار خلّف 07 ضحايا منهم أربعة تعرضو لحروق من الدرجة الثالثة تم تحويلهم إلى مستشفى الدويرة. وآخرون اصابات متفاونة الخطورة. تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى. حيث خلف الإنفجار خسائر مادية معتبرة.