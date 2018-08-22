البليدة.. إصابة 70 شخص بحالة تسمم حاد ببوفاريك وأسباب تبقى مجهولة

استقبلت في اليوم الثاني عيد الاضحى على الساعة التاسعة ونصف مساء مصلحة الاستعجالات بمستشفى بوفاريك والواقع شمال ولاية البليدة،

أكثر من 70 حالة تسمم حاد ويعتقد إصابتهم بمرض “الكوليرا” بعد أن تم ارسال عينات إلى معهد باستور،

كما تم تحويل 20 مريضا على مصلحة الأمراض المعدية لخطورة اصابتهم بذات المستشفى،

المصابين تم تحويلهم من عيادة “أحمر العين” التابعة لولاية تيبازة وعيادة البليدة، وقرواو على جناح السرعة إلى مستشفى بوفاريك،

كما شهدت مختلف المصالح طبية ببوفاريك حالة استنفار قصوى، للإشارة فإنه لحد الساعة لا تزال مصلحة الاستعجالات تستقبل المصابين.