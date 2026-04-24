البليدة: إطلاق 6 عمليات تصدير لمنتجات محلية نحو دول أوروبية وعربية

انطلقت اليوم الجمعة من ولاية البليدة، 6 عمليات لتصدير منتجات متنوعة مصنعة محليا نحو 5 دول عربية وأوروبية.

الشحنات انطلقت اليوم من حظيرة المركب الرياضي “الشهيد مصطفى تشاكر”، لمنتجات صنعت بالجزائر موجهة للتصدير نحو فرنسا، إسبانيا، تونس، موريتانيا والصين.

وتمت العملية تحت إشراف رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات ماية أولاد قويدر. وبحضور السلطات المحلية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.