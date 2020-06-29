البليدة.. إقامة الأفراح والولائم ومراسم العزاء وتنظيم مواكب السيارات ممنوع

أصدر والي ولاية البليدة قرارا بمنع إقامة الأفراح والمناسبات ومراسيم العزاء على مستوى المساكن والأماكن الخاصة عبر إقليم الولاية.

وجاء في قرار والي البليدة، أنه تقرر منع التجمعات العائلية بمناسبة الأعراس وحفلات الختان والولائم بمناسبة إقامة مراسم تقديم العزاء بمسكن عائلة المتوفي أو على مستوى الأماكن والمساكن الخاصة عبر بلديات الولاية.

كما تقرر أيضا منع منعا باتا تنظيم مواكب السيارات بمناسبة الأفراح.

وأشار والي ولاية البليدة أن كل مخالف لهذه القوانين سيعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، كما يتم سحب رخص السياقة ووضع المركبات في المحشر بالنسبة للأشخاص المشاركين في مواكب.