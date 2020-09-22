البليدة.. إلقاء القبض على فتاة لنشرها مواضيع وحلول إمتحانات البكالوريا

وحسب بيان لمصالح الدرط الوذني فإنه وفي إطار مكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 32 سنة بتهمة الإدخال بطريق الغش معطيات نظام المعالجة الآلية.

كما وجهت لها تهمة حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها.

وأضاف المصدر أنه بناء على معلومات واردة لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني تم فتح تحقيق بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني بالجزائر العاصمة.

وتمحور التحقيق حول نشاط مشبوه لشخص في إطار تسريب مواضيع و حلول إمتحانات شهادة البكالوريا 2020. باستعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.

حيث تبين حسب ذات المصدر أن المشتبه فيه قام بنشر مواضيع و حلول الإمتحانات على شبكة فايسبوك.

وبعد التعمق في إجراء التحقيقات، تم التوصل للمشتبه فيه و تحديد عنوانه حيث تم تشكيل دورية تحت قيادة قائد فصيلة الأبحاث والتنقل لعين المكان.

وأتضح بعد التحريات أن صاحب الحساب المشبوه هي فتاة حيث تم توقيفها واقتيادها إلى مقر الفصيلة للتحقيق معها.

و أنكرت المشتبه فيها التهمة في البداية لتعترف بعد مواجهتها بالأدلة و البراهين بقيامها بإعادة نشر موضوعي إمتحان دون مراعاة العواقب المترتبة عن ذلك.

وإثر ذلك تم تقديم المتهمة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.