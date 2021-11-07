البليدة: إنفجار في ورشة إنجاز 9071 مسكن ببوعينان

تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوعينان صباح اليوم من أجل حريق بورشة إنجاز 9071 مسكن بمنطقة بوعينان بسبب إنفجار الغاز. تسبب في إصابة عامل إفريقي بجروح خفيفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فالحريق شب على مستوى 04 غرف جاهزة مستغلة من طرف العمال الأفارقة لدى الشركة الصينية صاحبة المشروع. حيث كانت تتواجد بها 11 قارورة غاز بوتان انفجرت من بينها 03 قارورات زادت من سرعة الحريق و قوته.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد الحريق والحد من انتشاره نحو باقي الغرف المجاورة. وإنقاذ 08 قارورات غاز بوتان من الإنفجار .كما أصيب في الحريق رعية غينية بجروح بسيط تم إسعافه من طرف فرقة التدخل.

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سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 4502 تدخلا في عدة مناطق من الوطن. على إثر مكالمات الإستغاثة من الموطنين، شملت حوادث المرور، والحرائق، والإجلاء الصحي، ومختلف الحوادث.

وقالت الحماية المدنية في بيان لها، أنها سجلت 289 تدخل من أجل حوادث المرور خلال نفس الفترة، عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 313 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وفيما يخص الإختناقات الناجمة عن تسربات الغاز، تدخلت ذات المصالح، لتقديم الإسعافات الأولية لـ7 أشخاص، إختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون. بكل من تيزي وزو 04 اشخاص، وولاية مستغانم 03 اشخاص، تم التكفل بالضحايا وتحويلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ50 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 26 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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