البليدة.. إنقاذ 3 أشخاص من عائلة واحدة من الموت بالغاز في موزاية

تم مساء اليوم إنقاذ عائلة تتكون من 4 أشخاص من الموت اختناقا بغاز Co بموزاية غرب ولاية البليدة.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية مساء اليوم لانقاذ واسعاف عائلة بحي 375مسكن، بعد تلقي مكالمة من طرف رب العائلة مفادها تعرض زوجته و 3 أبنائه لحالة غثيان و فقدان مفاجئ للوعي.

وعند الوصول لمكان الحادث قامت الفرقة بتهوية الشقة وفتح كل النوافذ واغلاق الحنفية الخارجية للغاز بعد ملاحظة وجود عدم الاحتراق التام للغاز على مستوى سخان الماء ولون اللهب المائل للون الأحمر ما يعني تسرب غاز أول أكسيد الكربون Co.

وتم تسجيل 4 ضحايا من العائلة تعرضوا للتسمم بغاز Co واسعافهم عبر التركيز على التنفس بواسطة الأكسجين ونقلهم نحو القطاع الصحي بموزاية لاستكمال الفحص الطبي.