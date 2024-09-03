البليدة: إنقاذ 4 أشخاص تاهوا داخل غابة بطريق شفة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لشفة بالتدعيم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة. و فرقة الانقاذ والتدخل في الأماكن الوعرة ليلة أمس من أجل البحث عن أشخاص تائهين.

وتدخلت ذات المصالح أمس في حدود الساعة 19 سا 50 د من أجل عملية البحث عن أربعة أشخاص تائهين داخل غابة. بالطريق الوطني رقم 01 شفة إتجاه المدية بالمكان المسمى عنصر القردة. ليتم إنقاذ 4 شبان محصورين في قمة منحدر جبلي داخل غابة كثيفة. حيث تمت العملية بنجاح وإنقاذ المحصورين في صحة جيدة.