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البليدة: إنقاذ 4 أشخاص تاهوا داخل غابة بطريق شفة

بقلم أمينة داودي
البليدة: إنقاذ 4 أشخاص تاهوا داخل غابة بطريق شفة
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لشفة بالتدعيم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة. و فرقة الانقاذ والتدخل في الأماكن الوعرة ليلة أمس من أجل البحث عن أشخاص تائهين.

وتدخلت ذات المصالح أمس في حدود الساعة 19 سا 50 د من أجل عملية البحث عن أربعة أشخاص تائهين داخل غابة. بالطريق الوطني رقم 01 شفة إتجاه المدية بالمكان المسمى عنصر القردة. ليتم إنقاذ 4 شبان محصورين في قمة منحدر جبلي داخل غابة كثيفة. حيث تمت العملية بنجاح وإنقاذ المحصورين في صحة جيدة.

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