البليدة: إنقاذ 9 أشخاص إختنقوا بالغاز خلال 24 ساعة

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، أنه تم إنقاذ وإسعاف 9 أشخاص استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 ساعة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية لولاية البليدة في أربع حوادث مختلفة.

وأضاف البيان، أنه تم إنقاذ إمرأة وابنها بحي 24 فيفري بالبليدة بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون Co المنبعث من سخان المياه.

كما تم إسعاف شخص داخل المسكن الوظيفي للدرك الوطني بوادي العلايق.

وقامت الحماية المدنية بإنقاذ 03 أشخاص من عائلة واحدة بعد اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون Co بحي سيدي حماد.

وقدمت الإسعافات لثلاث أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا بغاز المدينة بحي 1024 مسكن بأولاد يعيش.