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البليدة.. إنقطاع التزويد بالماء الشروب عن مرمان والشفة غدا

أخبار الجزائر
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البليدة.. إنقطاع التزويد بالماء الشروب عن مرمان والشفة غدا
بقلم مصطفى.ق

سيتم قطع التزويد بمياه الشرب بأحياء مرمان و طريق شفة بالبليدة يوم الاحد المقبل.

وقالت المديرية المحلية لمؤسسة الجزائرية للمياه هذا الانقطاع بسبب توقف محطتي الضخ الموجودتين على مستوى مرمان و شفة.

توقف محطتي الضخ المذكورتين سيتم بسبب الانقطاع المبرمج للتيار الكهربائي من طرف مؤسسة سونلغاز غدا  من الساعة التاسعة صباحا الى الثانية بعد الظهر.

وسيشمل هذا الانقطاع احياء وسط المدينة وطريق شفة والجهة الغربية لبلدية البليدة وبلدية بوعرفة مع استئناف التزويد بالماء توازيا مع عودة التيار الكهربائي.


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