البليدة.. إنهيار ترابي يقتل شخصا ويصيب آخر بجروح في الصومعة

تم مساء اليوم إنقاذ شخص وانتشال جثة شخص آخر في حادث انهيار جرف ترابي بالبليدة.

تدخلت على الساعة 18 سا و 58د وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية الصومعة بالتدعيم من فرقة التدخل في الأماكن الوعرة ” Grimp ” من أجل عملية إنقاذ بمركز الشريفية اثر انهيار جرف ترابي بإرتفاع حوالي 6 متر على شخصين كانا يقومان بعملية إزالة التراب قصد التوسعة والبناء.

تم إنقاذ الضحية الأولى “ب. مراد” 27 سنة واستخراجه من تحت التراب واسعافه بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس.

و اسعاف ضحية ثانية أصيب بحالة صدمة اثر الحادث تم اسعافه و الصحية الأولى و إجلاؤهما نحو مستشفى بوفاريك.

واستعملت مصالح الحماية المدنية سيارة الانارة التابعة للوحدة الرئيسية للبحث عن الضحية الأخيرة “ب محجوب” 59سنة.

وتم إخراج جثة الضحية بعد ساعتين ونقله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.