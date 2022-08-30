البليدة.. إيداع 6 متهمين بقتل أستاذ بالصومعة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء البليدة، بإيداع المستبه فيهم الـ6 في مقتل أستاذ بالصومعة الحبس المؤقت، فيما أصدر أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.

وحسب بيان مجلس قضاء البليدة، فإن التحقيقات أسفرت عن توقيف 6 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي، في حين يتواجد شخصين آخرين في حالة فرار.

وأوضح البيان، بأن المتهمين في هذه القضية تمت متابعتهم، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، وكذا جناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء أدت إلى وفاة شخص.

وكانت مصالح شرطة البليدة، قد تمكنت مساء اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة التي راح ضحيتها مواطن من بلدية الصومعة، ولاية البليدة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه الرئيسي المدعو “ز.ن”، 23 سنة، ينحدر من بلدية الصومعة ولاية البليدة.