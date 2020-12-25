البليدة: اختفاء شخصين كانا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية لبحيرة الضاية

كشفت مصالح الحماية المدنية لدائرة موزاية، عن تلقيها بلاغا في حدود الساعة 19.38 من مصالح الدرك الوطني مفاده وجود شخصين تائهين.

وذلك بمنطقة الضاية الجبلية جنوب غرب ولاية البليدة، حسب بيان الحماية المدنية للبليدة.

واضاف ذات البيان، أنه فور تلقي البلاغ تم خروج فرق التدخل لوحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية.

بالإضافة الى فرقة التدخل الوعرة GRIMP مصحوبة بسيارة إنارة لعين المكان من أجل البحث عنهما.

وختم ذات البيان، أن التائهين كانا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية لبحيرة الضاية.

حيث قام أفراد المجموعة بتبليغ الدرك الوطني حول فقدان عنصرين اثنين من بينهم.

هذا وما تزال عملية البحث جارية عنهما الى غاية الساعة حسب نفس البيان.