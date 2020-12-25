البليدة: اختناق 5 أطفال بالغاز المتسرب من مدفأة المنزل

تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة ببوعينان، في البليدة، ليلة الخميس إلى الجمعة، من أجل حادث اختناق بحي الكاليتوس بلدية بوعينان.

وتمثل في تعرض 5 أطفال من عائلة واحدة للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل البيت، المتسرب من مدفأة المنزل.

وحسب الحماية المدنية لواية البليدة، تتراوح أعمار الأطفال الضحايا ما بين 18 شهر إلى 12 سنة.

وهم ثلاثة أولاد 18 شهر و8 سنوات و13 سنة، وبنتين 4 سنوات و6 سنوات.

وتم إسعافهم وإجلاؤهم نحو القطاع الصحي ببوعينان الاستكمال الفحوصات.

ودعت الحماية المدنية الى تهوية المنزل، ووضع فتحات التهوية تقلل من احتمالية التعرض الاختناق، صيانة عتاد التدفئة وعتاد التسخين.