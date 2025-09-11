البليدة: اخماد حريق مصنع الولاعات وارتفاع حصيلة ضحايا
بقلم أسماء.ع
اعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما لا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة.
وأشارت الحماية في بيان لها، إلى أن الحريق خلفق إصابة 6 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
للإشارة، تدخلت المصلحة ذاتها على الساعة 8 سا و37 دقيقة، من أجل إخماد حريق مصنع القداحات (الولاعات). بالمكان المسمى طريق الجزائر ، ببلدية و دائرة بوقرة.
كما تم تسخير للعملية 7 شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي، سيارتي إسعاف، وهذا بحضور مدير الحماية المدنية لولاية البليدة.
