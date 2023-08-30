البليدة.. استغلال الملاعب والفضاءات الرياضية لتدريس التربية البدنية

ترأس الأمين العام المكلف بتسيير شؤون ولاية البليدة، طيار نجم الدين، أشغال الاجتماع الذي خصص لدراسة استغلال الملاعب والفضاءات الرياضية المتواجدة قرب المؤسسات التعليمية في إطار تدريس التربية البدنية لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي، وذلك تنفيذ لتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وخلال الإجتماع تم عرض ودراسة مختلف المنشآت المقترحة لا سيما المتواجدة بمقربة من المدارس الابتدائية. التي لا تتوفر على فضاء رياضي.

وأوضحت الولاية في بيانها أن الأمين العام أسدى تعليمات للسادة رؤساء الدوائر التنسيق مع مختلف المصالح المعنية. لاسيما المتعلقة بضمان التغطية الامنية والصحية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية. و مديرية الصحة والقيام بحملات تنظيف بمحيط هذه المنشآت التربوية والرياضية.

كما أسدى تعليمات لمواصلة حملات النظافة الواسعة المبرمجة ليوم الخميس وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية. وإشراك كافة المتدخلين من مؤسسات عمومية وخاصة وفعاليات المجتمع المدني وذلك تحضيرا للدخول المدرسي القادم وكذا الوقاية من خطر الفيضانات.

يشار أن الأمين العام قام بزيارة ميدانية لمتابعة عملية تهيئة وتنقية الإقامات الجامعية تحضيرا للدخول الجامعي القادم، حيث سيتم البدء بوضع التربة المخصصة لزراعة العشب الطبيعي بعد الانتهاء من عملية التنقية.