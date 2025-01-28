البليدة: الأمن يوجّه نداء للجمهور للتبليغ عن محتال

أصدرت مصالح الأمن الوطني نداء عاما استنادا إلى نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. و عملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكم البليدة. طالبة المساعدة في تحديد مكان شخص مطلوب للعدالة.

وأوضحت أن المعني المدعو “ع.ب.ع” المكنى بـ”شهلول” مشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالنصب و انتحال صفة منظمة قانونا.

البيان الذي نشر مرفقا بصور للمشتبه به من زوايا مختلفة يدعو المواطنين الذين يملكون أي معلومات حول مكان وجوده إلى الاتصال بمصالح الأمن. كما أكدت السلطات أن الإبلاغ يمكن أن يتم عبر الأرقام المخصصة أو من خلال التوجه إلى أقرب مركز شرطة.

ويأتي هذا النداء ضمن جهود مكافحة الجريمة وضمان الأمن العام.

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