البليدة: الإطاحة بأخطر عصابة أحياء في مفتاح تزرع الرعب وسط السكان

تمكنت الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني لدائرة مفتاح بولاية البليدة. من تفكيك أخطر عصابة أحياء تزرع الرعب وسط السكان.

العملية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص، بينهم امرأة تبلغ من العمر 28 سنة. كانت تستدرج الضحايا من العنصر النسوي. أعمار بقية المتهمين تتراوح بين 28 و48 سنة، مع تورط مسبوقين قضائيًا في قضايا مشابهة.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة وتبليغات المواطنين، إضافة إلى صور وإعلانات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. تعبر عن استياء السكان من تصرفات العصابة.

بالتنسيق المستمر مع نيابة محكمة الأربعاء، وضعت مصالح الأمن خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف أفراد العصابة في حالة تلبس بحيازة المخدرات والأسلحة البيضاء.

بعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة الأربعاء بتهم تتعلق بالنقل والتخزين والاتجار بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف الثالث دون مبرر شرعي.