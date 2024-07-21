البليدة..الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تضم 11 شخصا وحجز 17 قنطار “زطلة”

أطاحت تحقيقات أمنية وقضائية موسعة من العاصمة إلى ولاية وهران بشبكة إجرامية دولية. تمتهن الاتجار غير الشرعي وتهريب المخدرات من نوع “القنب الهندي”.

وكان أفراد الشبكة التي يقودها بارونين لا يزال في حالة فرار. أحدهما يدعى “الحاج” يجلبون الممنوعات من اقليم ولاية تلمسان في اتجاه وهران، البليدة، قسنطينة، تبسة، ورقلة. ومن ثم إلى خارج الوطن عبر الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتبين أيضا أن هذه الشبكة المتشعبة إلى عدة شبكات صغيرة، يقودها بارونان يتواجد أحدهما بإقليم ولاية البليدة. و شريكة بوهران دون تحديد هويتهما.

وتم متابعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد 13 متهما من بينهم 7 موقوفين بالمؤسسة العقابية. بجنايات الحيازة والشراء قصد البيع و عرض للبيع و تخزين المخدرات بطريقة غير شرعة في إطار جماعة اجرامية منظمة. جنحة تبيض الأموال في إطار إجرامية وجنحتي التزوير، واستعمال المزور في إدارية و جنحة وضع مركبة لا تتطابق مع السير.

ملخص القضية

تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 11-02-2018 تلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة معلومات تتعلق بنشاط عصابة. مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات عبر الحدود بكميات معتبرة، لها امتداد دولي. بالإضافة إلى ترويجها عبر عدة ولايات من الوطن.

كما تبين أن الممنوعات يتم جلبها من اقليم ولاية تلمسان في اتجاه وهران، البليدة، قسنطينة، تبسة، ورقلة. ومن ثم إلى خارج الوطن عبر الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتبين أيضا أن هذه الشبكة المتشعبة إلى عدة شبكات صغيرة، يقودها بارونين يتواجد أحدهما بإقليم ولاية البليدة و شريكة بوهران دون تحديد هويتهما.

وعليه تم وضع تشكيل ثابت وآخر متحرك بالطريق السريع شرق غرب إقليم بلدية بوفاريك. تم على إثره توقيف المركبة المشبوهة نوع “تويوتا هيليكس”. التي كانت قادمة من مدينة وهران، مع فرار سائقها.

ومكنت العملية من العثور على كمية من المخدرات مقدرة بقنطارين و8 كلغ من المخدرات. وفي عملية موازية بتاريخ 2/02/2019. بولاية وهران تم توقيف أحد عناصر الشبكة وحجز مركبتين وكمية ثانية مقدرة بـ 04 قناطير و 90 كلغ من المخدرات. في نفس الوقت تم توقيف شخصين بمدينة البليدة و حجز 03 مركبات .

وباستغلال تطبيقية gps لهاتف احد الموقوفين، تم رصد مركبة أخرى مركونة بمدينة “بني تامو” البليدة بعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية ثالثة من المخدرات قدرت بـ 04 قناطير و 22 كلغ، مع حجز مركبتين (02) و توقيف شخص آخر.

في نفس الإطار تم توقيف شخص آخر بمدينة “بني مراد” ولاية البليدة بالإضافة إلى شخصين آخرين بمدينة البليدة، وبتاريخ 13/02/2019 تم حجز سيارة 5 مركبات، 4 منها مستأجرة.

وبتاريخ 14/02/2019 تم تفتيش حظيرة بالبليدة أين تم حجز سيارتين اخريتين. وبعد سماع الأشخاص الموقوفين و إستغلال هواتفهم النقالة تم توقيف باقي أفراد الشبكة.

حجز 11 قنطار من المخدرات

وأسفرت العملية، عن حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 11 قنطار و بالإضافة إلى حجز (17) مركبة وتوقيف 11 شخص متورطين في القضية، فيما بقي البارون “ك.بوعلام” المدعو “الحاج” و كذلك شخصان في حالة فرار.

ولدى سماع المشتبه فيه” ك. اعترف أنه مسبوق قضائيا بسبب المتاجرة بالمخدرات وخلال دخوله المؤسسة العقابية بمعسكر، وخروجه منها سنة 2017 تعرف داخل السجن على شخص يدعى “وناس التلمساني” ، البالغ من العمر حوالي 54 سنة، على إثرها شرع المعني في مزاولة عمله كخضار بمدينة أدرار، ليتصل به بعدها هاتفيا ” المدعو “الحاج”، فإقترح عليه فكرة العمل معه في مجال شحن ونقل المخدرات من الغرب إلى الشرق الجزائري فوافق على الفكرة، أين قام بالعملية الأولى منذ حوالي 08 أشهر نقل فيها شحنة من عند المدعو ” ق.احمد” على متن مركبة نوع “رونو ماستار” من محطة بلدية سيدي البشير إلى بلدية كنستال بولاية وهران

كما صرح المشتبه فيه انه تم نقل حوالي 12 شحنة منذ 04 أشهر، تم جلها على متن المر ركية نوع “ماستار” ما عدا مرة واحدة على متن ” طيوطا هيليكس” ومرة أخرى على متن سيارة “نوع رونو” .

كما انه استأجر مسكن بحي كنستال خلال شهر أكتوبر من 2018 بغرض إستعماله في تخزين المخدرات.