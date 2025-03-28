البليدة: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتاجر في المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتاجر في المخدرات.

وحسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لهذه المصالح، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية بحر الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تتكون من ستة أشخاص، مسبوقين قضائيا.

وجاءت قضية الحال، بناء على معلومة تفيد بإقدام أشخاص مشبوهين بعملية تمرير كمية معتبرة من القنب الهندي إلى إقليم الولاية.

أين تم ترصدهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وتوقيف شخص مشتبه فيه متلبسا بحمل حوالي 2 كلغ من المخدرات. كانت مخبأة بإحكام داخل الهيكل السفلي لمركبته.

بالإضافة إلى كيس بلاستيكي يحتوي على أغلفة بلاستيكية مستعملة في تغليف صفائح المخدرات.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا لمحكمة العفرون، باشرت الضبطية القضائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية رفقة عناصرها التحريات وعمليات الترصد لعناصر الشبكة.

وبعد تمديد الاختصاص الاقيليمي لإحدى الولايات الجنوبية وولايات المجاورة، تم توقيف 05 أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، حسب ذات البيان.