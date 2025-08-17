البليدة: الإطاحة بشبكة تزور محررات إدارية وتجارية

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، من وضع حد لنشاط شخصين يبلغان من العمر ما بين 49 و60 سنة تورطا في عمليات تزوير محررات إدارية وتجارية ومصرفية بأسماء أشخاص وشركات مختلفة.

وجاءت العملية بعد تحريات معمقة كشفت قيام المشتبه فيهما بنسخ واستخراج وثائق تحمل أختاما إدارية وشخصية منسوخة بالألوان وبدون إمضاء تخص إدارات عمومية وخاصة إضافة إلى شركات وبنوك.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز طابعة ملونة تستعمل في التزوير، وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي. محررات ووثائق ونماذج جاهزة. وأختام منسوخة لمختلف الإدارات والبنوك العمومية والخاصة. إضافة إلى هاتف نقال كان يستعمل في تنفيذ عمليات التزوير.

وبعد استكمال التحقيقات أنجزت ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما ليقدما أمام العدالة بتهم التزوير والاستعمال المزور. في وثائق إدارية وتجارية ومصرفية. بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.