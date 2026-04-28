البليدة: الإطاحة بشبكة سرقت الكباش المستوردة ببوفاريك

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن شعبان التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة خلال ظرف وجيز. من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تقوم بسرقة المواشي بإقليم ولاية البليدة. في إطار متابعة ومراقبة عمليات الاستيراد، التجميع، الحجر والبيع لرؤوس الأغنام المستوردة من سلالة أجنبية الموجهة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026.

العملية تمت على إثر استغلال معلومات واردة للفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بسرقة رؤوس أغنام من سلالة أجنبية رومانية موضوعة تحت الحجر الصحي على مستوى إحدى المزارع ببلدية بن خليل ولاية البليدة. باستعمال شاحنة نقل، على الفور تم تنشيط عنصر الإستعلام والرصد. أين تم توقيف شاحنة على متنها شخصين مشتبه فيهما ومحملة بـ 08 رؤوس أغنام من السلالة الرومانية.

بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، تم توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 24 و 63 سنة. واسترجاع 49 رأس غنم محل السرقة ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 181 مليون سنتيم من عائدات بيع المواشي المسروقة. بالإضافة كذلك إلى الشاحنة المستعملة في عملية السرقة.

سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ببوفاريك فور الإنتهاء من التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور