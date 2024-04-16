البليدة: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 6003 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات، تفيد عن وجود سيارة سياحية على متنها شخص يقوم بنقل كمية المؤثرات العقلية، على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية ، مع تكثيف عمليات البحث و التحري، التي أسفرت في ظرف وجيز عن توقيف المركبة على متنها شخصين من كلا الجنسين أعمارهما 26 و27 سنة، بعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عثر بداخل الصندوق الخلفي للمركبة على حقيبة ملابس من الحجم الكبير مموهة بمجموعة من الملابس بها 6000 كبسولة من المؤثرات العقلية ، كانت مخبأة لغرض الترويج .

مواصلة للأبحاث و التحريات، و بالتنسيق مع الجهات القضائية تم استصدار أذونات تفتيش لمساكن المشتبه فيهما ، حيث مكنت العملية من ضبط و حجز سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 846.000 دينار جزائري، حجز 03 أقراص مهلوسة أخرى .

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا