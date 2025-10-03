البليدة.. الإطاحة بشخصين مشتبه فيهما في محاولة قتل بأولاد يعيش

أطاحت مصالح الأمن لولاية البليدة بشخصين يتراوح أعمارهما مابين 38 و 46 سنة ينحدران من ولاية البليدة، مسبوقان قضائيا، مشتبه فيهما في محاولة القتل.

وحسب بيان للمصالح ذاتها حيثيات القضية جاء إثر تقدم ضحيتين إلى مقرها من أجل تقیید شكوى بخصوص تعرضهما للضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض من قبل شخصين مجهولين .

وأسفرت التحريات تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفها بمدينة أولاد يعيش ليلا.

العملية مكنت من ضبط و حجز 7 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير منها أسلحة بيضاء محظورة من النوع السادس. وكذا كمية من الكوكايين 57 غرام، و 32 كبسولة من المؤثرات العقلية.

ليتم تقديمها أمام النيابة عن قضية جناية محاولة القتل مع حمل اسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، العود، حيازة، تخزين، عرض ووضع للبيع مخدرات صلبة كوكايين، والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وضع للبيع المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة عبر وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.