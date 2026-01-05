البليدة: الإطاحة بشخص يُروّج المخدرات ببني تامو

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بني تامو بأمن دائرة واد العلايق لأمن ولاية البليدة. من الإطاحة بشخص يبلغ 33 سنة مع ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية. ومبالغ مالية من عائدات الاتجار بهاته السموم.

حيثيات القضية جاءت بناءا على معلومات تلقتها عناصر الأمن الحضري في الوسط الحضري. مفادها قيام احد الأشخاص على مستوى احياء مدينة بني تامو، بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، مستغلا محل إقامته مكانا لتخزينها.

وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تم تنفيذ إذن بالتفتيش منزل المشتبه فيه ، أين تمكنت عناصر هاته المصلحة من إيقاف المشتبه فيه. مع ضبط وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي بـ 4800 كبسولة. مع ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 170.000 دج من عائدات المتاجرة بهاته السموم.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة اقليميا عن محكمة العفرون عن قضية جناية النقل والتخزين والشراء و التوزيع للمخدرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة. بالإضافة كذلك إلى جنحة ترويج المخدرات الفعل المجرم و المعاقب عليه قانونا طبق للمادة 17 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004. المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.

