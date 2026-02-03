البليدة: الإطاحة بعصابات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 9100 قرص

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة بوقرة بالبليدة، من وضع حد لجماعات إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية و المخدرات - القنب الهندي- بمدينة بوقرة.

القضية الأولى تم فيها توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم في قضية ترويج المؤثرات العقلية. و تم إلقاء القبض عليهم متلبسين مع حجز 9100 كبسولة من المرثرات العقلية.

أما القضية الثانية فقد تمكنت ضبطية الفرقة فرقة عناصرها من الترصد لشخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المخدرات صنف القنب الهندي بأحد الأحياء. و تم إلقاء ضبطهما متلبسين بالجرم المنسوب مع حجز كمية من الكيف المعالج المقدرة بـ 208 غرام على شكل صفائح.

أما القضية الثالثة فقد تم خلالها ضبط كمية من الكيف معالج صنف القنب الهندي.قدرت بـ 45 غرام مع إلقاء القبض على ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية. أين تم تحويل الأشخاص الموقوفين إلى المصلحة من أجل إستكمال إجراءات التحقيق و إنجاز ملف قضائي.

تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الأربعاء. للمتابعة القضائية عن قضية “حيازة المؤثرات العقلية لغرض العرض على الغير بطريقة غير مشروعية.

