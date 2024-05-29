البليدة: الإطاحة بعصابة أحياء تزرع الرعب في اولاد يعيش

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش من الإطاحة بعضابة زرعت الرعب في نفوس المواطنين.

وتتكون الشبكة من سبعة أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء يفوق عددها 11شخصا. تتراوح أعمارهم ما بين (19 و 32 سنة)، ينحدرون من مدينة أولاد يعيش. حاولت خلق جو من انعدام الأمن مع تعريض حياة المواطنين و حرياتهم و أمنهم للخطر وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى إصابة أحد أفرادها بجروح خطيرة بنسبة عجز قدرت بـ (30) يوم و تخريب لأملاك الغير.

العملية جاءت على إثر تبليغ من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لفايسبوك أمن ولاية البليدة “شرطة البليدة”. مفاده تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون بخلق جو من إنعدام الأمن و تعريض حياة المواطنين للخطر. بإستعمال أسلحة بيضاء بأحياء مدينة أولاد يعيش، على الفور قامت خلية الاتصال والعلاقات العامة بمراسلة أمن دائرة أولاد يعيش وتزويدها بالمعلومات الواردة ضمن التبليغ. لتقوم هذه الأخيرة بمباشرة التحريات في القضية .

التحريات بينت أن أمن مصالح الأمن الحضري أولاد يعيش. قد سجلت عدة قضايا متعلقة بالضرب و الجرح العمدي بواسطة أسلحة.